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    Почему обнаженные выпуклости Рианны на фото оскорбили всех индусов мира

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    Певица Рианна - Почему обнаженные выпуклости Рианны на фото оскорбили всех индусов мира
    Певица Рианна
    instagram.com/badgalriri/

    «Это ужасное неуважение», - оскорбляются индусы

    На днях, когда Рианна выложила откровенное фото топлес, она явно предполагала, что снимок привлечет много внимания, но вряд ли догадывалась о главной причине. Ее поклонники обратили внимание на подвеску, которая была одной из малочисленных деталей ее лука: на шее Ри красовался кулон в виде бога Ганеши, который в индуистской религии символизирует мудрость и благополучие, а также считается избавителем от страданий.

    instagram.com/badgalriri/
    instagram.com/badgalriri/

    Подписчики из Индии не оценили вкус Ри и обвинили ее в оскорблении их религии и в культурной апроприации. Особенно странно подвеска Рианны выглядела в свете последних событий: недавно певица выразила свою поддержку индийским фермерам, которые несколько месяцев протестуют из-за новых законов в области сельского хозяйства. Такую же позицию заняла эко-активистка Грета Тунберг, но многие индийцы восприняли высказывания звезд как вмешательство в политику страны и призыв к мятежу. В Дели люди, недовольные поведением фермеров и реакцией знаменитостей, собрались на площади и сожгли фотографии Рианны и Греты.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

    Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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