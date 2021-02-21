Почему обнаженные выпуклости Рианны на фото оскорбили всех индусов мира

«Это ужасное неуважение», - оскорбляются индусы

На днях, когда Рианна выложила откровенное фото топлес, она явно предполагала, что снимок привлечет много внимания, но вряд ли догадывалась о главной причине. Ее поклонники обратили внимание на подвеску, которая была одной из малочисленных деталей ее лука: на шее Ри красовался кулон в виде бога Ганеши, который в индуистской религии символизирует мудрость и благополучие, а также считается избавителем от страданий.

instagram.com/badgalriri/

Подписчики из Индии не оценили вкус Ри и обвинили ее в оскорблении их религии и в культурной апроприации. Особенно странно подвеска Рианны выглядела в свете последних событий: недавно певица выразила свою поддержку индийским фермерам, которые несколько месяцев протестуют из-за новых законов в области сельского хозяйства. Такую же позицию заняла эко-активистка Грета Тунберг, но многие индийцы восприняли высказывания звезд как вмешательство в политику страны и призыв к мятежу. В Дели люди, недовольные поведением фермеров и реакцией знаменитостей, собрались на площади и сожгли фотографии Рианны и Греты.

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