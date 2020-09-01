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    Курьез

    Девушка вынуждена скрывать «кривые ягодицы» после неудачной пластической операции (фото)

    • Розсилка
    Девушка вынуждена скрывать «кривые ягодицы» после неудачной пластической операции (фото)

    Провальная пластика ягодиц заставила девушку носить вещи больших размеров

    Пациентка потратила пять тысяч фунтов стерлингов на ряд пластических операций, в результате чего осталась с «неровным задом» и синяками на теле. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

    23-летняя британка Шеннон Дэвис (Shannon Davies) дважды сделала бразильскую подтяжку ягодиц, а также увеличила грудь в клинике, находящейся в Стамбуле, Турция.

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    Так, первый раз она прилетела на процедуры в 2018 году. Героиня материала объяснила, что хотела себе пышное тело, однако после операции она проснулась с криками из-за боли. «Я поняла, что что-то не так, увидев выражение лица хирурга, в момент, когда он посмотрел на мой посиневший сосок», — поделилась Дэвис, добавив, что из-за боли она даже не могла носить бюстгальтер, в результате чего ее грудь обвисала.

    «Пластика ягодиц также оказалась неудачной: через некоторое время тело стало неровным, поэтому девушка записалась на повторную операцию, которая прошла уже в 2019 году. Однако после очередного хирургического вмешательства британка не обнаружила разницы с первоначальным неудовлетворительным результатом. «Я хотела вернуть свое старое тело. У меня остались ужасные шрамы и почти не осталось уверенности. Теперь я боюсь лета, потому что мне нужно прикрываться», — пожаловалась она.

    Из-за неудачной операции девушке пришлось начать покупать вещи «огромных» размеров. Кроме того, она не могла смотреть в зеркало, потому что новое тело «приводило ее в ужас».

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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