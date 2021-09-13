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    Дороги по-прежнему не обходятся без дураков. Подборка курьезных фото

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    Дороги по-прежнему не обходятся без дураков. Подборка курьезных фото

    16 случаев, когда люди могли убедиться в том, что дороги по-прежнему не обходятся без дураков

    Проезжая часть требует от водителей особой концентрации и соблюдения правил. Но несмотря на это на дорогах по-прежнему можно встретить немало дурачков, которые не заботятся ни о своей безопасности, ни о безопасности других людей.

    Ведь согласитесь, что оказаться на одной трассе с любителями погонять, игнорировать дорожные знаки или перевозить пассажиров и крупногабаритный груз совсем не по правилам — дело совсем незавидное. И таких горе-водителей, конечно же, надо остерегаться! А еще можно посмеяться над их проделками на просторах всемирной сети.

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    Дороги по-прежнему не обходятся без дураков. Подборка курьезных фото
    Дороги по-прежнему не обходятся без дураков. Подборка курьезных фото
    Дороги по-прежнему не обходятся без дураков. Подборка курьезных фото
    Дороги по-прежнему не обходятся без дураков. Подборка курьезных фото
    Дороги по-прежнему не обходятся без дураков. Подборка курьезных фото
    Дороги по-прежнему не обходятся без дураков. Подборка курьезных фото
    Дороги по-прежнему не обходятся без дураков. Подборка курьезных фото
    Дороги по-прежнему не обходятся без дураков. Подборка курьезных фото
    Дороги по-прежнему не обходятся без дураков. Подборка курьезных фото
    Дороги по-прежнему не обходятся без дураков. Подборка курьезных фото
    Дороги по-прежнему не обходятся без дураков. Подборка курьезных фото
    Дороги по-прежнему не обходятся без дураков. Подборка курьезных фото
    Дороги по-прежнему не обходятся без дураков. Подборка курьезных фото
    Дороги по-прежнему не обходятся без дураков. Подборка курьезных фото
    Дороги по-прежнему не обходятся без дураков. Подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

    Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

    Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.

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    Теги: шутки курьез
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    Дороги по-прежнему не обходятся без дураков. Подборка курьезных фото