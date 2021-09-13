Дороги по-прежнему не обходятся без дураков. Подборка курьезных фото

16 случаев, когда люди могли убедиться в том, что дороги по-прежнему не обходятся без дураков

Проезжая часть требует от водителей особой концентрации и соблюдения правил. Но несмотря на это на дорогах по-прежнему можно встретить немало дурачков, которые не заботятся ни о своей безопасности, ни о безопасности других людей.

Ведь согласитесь, что оказаться на одной трассе с любителями погонять, игнорировать дорожные знаки или перевозить пассажиров и крупногабаритный груз совсем не по правилам — дело совсем незавидное. И таких горе-водителей, конечно же, надо остерегаться! А еще можно посмеяться над их проделками на просторах всемирной сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.