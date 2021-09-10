Сидящий на балконе пес стал главной достопримечательностью Гданьска. Курьезные фото

Милый пес просто сидел на балконе, а стал главной достопримечательностью Гданьска

Каждый город может похвастаться парочкой или десятком достопримечательностей. Чаще всего этот список примерно одинаковый: музеи, церкви, красивые улочки, мосты и театры. Но вот польский Гданьск отличился и оказался местом, где людям больше всего полюбился обычный песик на балконе. Золотистый ретривер оказался так хорош, что по оценкам переплюнул даже мировые достопримечательности!

Золотистый ретривер, живущий в Гданьске на углу улиц Политехнической и Героев Варшавского гетто, влюбил в себя прохожих и стал местной знаменитостью. Пес постоянно сидит на балкончике на первом этаже дома и разглядывает улицу, радуя своей мордахой прохожих. Неудивительно, что люди в него влюбились!

Золотистый ретривер получил не только свою метку на картах Google, но и кучу восторженных отзывов от прохожих

Это место называется «Słodki pies na balkonie», что переводится как «Милый пес на балконе». По данным сайта Top Rated, который анализирует оценки пользователей, ретривер занимает первое место среди достопримечательностей Гданьска и второе среди всех мест города. Обогнало пса только кафе с хот-догами.

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