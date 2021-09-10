Навеки грязные. Курьезные фото плохо продуманного дизайна предметов

Когда предметы выглядели очень грязными, а все из-за неудачного и плохо продуманного дизайна

В погоне за свежими идеями дизайнеры нередко находят решения, реализация которых мягко говоря оставляет желать лучшего. Вполне возможно, что в их голове эти задумки выглядели весьма интересно, но вот дело дошло до исполнения, и теперь эти товары, предметы и изделия совсем не радуют людей и вызывают множество вопросов из-за своего сомнительного вида.

Сегодня мы собрали для вас 16 случаев, когда вещи и предметы выглядели грязными, а виной тому были неудачные дизайнерские решения.

Ранее «Скотч» сообщал, что актер из сериала «Поймать Кайдаша» женился и показал первые свадебные фото.

Брак влюбленные зарегистрировали в одном из ЗАГСов в Киеве, что на территории ВДНХ. Невеста была в изысканном платье по фигуре с открытой спиной. Жених выбрал классический костюм серого цвета с галстуком.