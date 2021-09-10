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    Навеки грязные. Курьезные фото плохо продуманного дизайна предметов

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    Навеки грязные. Курьезные фото плохо продуманного дизайна предметов

    Когда предметы выглядели очень грязными, а все из-за неудачного и плохо продуманного дизайна

    В погоне за свежими идеями дизайнеры нередко находят решения, реализация которых мягко говоря оставляет желать лучшего. Вполне возможно, что в их голове эти задумки выглядели весьма интересно, но вот дело дошло до исполнения, и теперь эти товары, предметы и изделия совсем не радуют людей и вызывают множество вопросов из-за своего сомнительного вида.

    Сегодня мы собрали для вас 16 случаев, когда вещи и предметы выглядели грязными, а виной тому были неудачные дизайнерские решения.

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    Навеки грязные. Курьезные фото плохо продуманного дизайна предметов
    Навеки грязные. Курьезные фото плохо продуманного дизайна предметов
    Навеки грязные. Курьезные фото плохо продуманного дизайна предметов
    Навеки грязные. Курьезные фото плохо продуманного дизайна предметов
    Навеки грязные. Курьезные фото плохо продуманного дизайна предметов
    Навеки грязные. Курьезные фото плохо продуманного дизайна предметов
    Навеки грязные. Курьезные фото плохо продуманного дизайна предметов
    Навеки грязные. Курьезные фото плохо продуманного дизайна предметов
    Навеки грязные. Курьезные фото плохо продуманного дизайна предметов
    Навеки грязные. Курьезные фото плохо продуманного дизайна предметов
    Навеки грязные. Курьезные фото плохо продуманного дизайна предметов
    Навеки грязные. Курьезные фото плохо продуманного дизайна предметов
    Навеки грязные. Курьезные фото плохо продуманного дизайна предметов
    Навеки грязные. Курьезные фото плохо продуманного дизайна предметов

    Ранее «Скотч» сообщал, что актер из сериала «Поймать Кайдаша» женился и показал первые свадебные фото.

    Брак влюбленные зарегистрировали в одном из ЗАГСов в Киеве, что на территории ВДНХ. Невеста была в изысканном платье по фигуре с открытой спиной. Жених выбрал классический костюм серого цвета с галстуком.

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    Теги: шутки курьез
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    Навеки грязные. Курьезные фото плохо продуманного дизайна предметов