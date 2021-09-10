Съела праздничный букет. В Британии кошка чуть не сорвала свадьбу хозяев (фото)

Минни наелась цветов, когда владельцы ненадолго оставили ее дома наедине с букетом

Озорная котейка по кличке Минни накануне свадьбы хозяев устроила им неприятный сюрприз: она частично съела праздничный предсвадебный букет, подаренный невесте коллегами, и отравилась. В букете были белые лилии, который очень токсичны для кошек и даже в небольшом количестве могут вызвать почечную недостаточность со смертельным исходом.

Минни наелась цветов, когда владельцы ненадолго оставили ее дома наедине с букетом: они и не подозревали, что может произойти что-то плохое. Когда будущие супруги вернулись домой, они заметили пыльцу вокруг носа и рта кошки и поняли, что она покусилась на опасные для нее цветы. Пара в тот же день обратилась в больницу скорой помощи Vets Now в Манчестере (Великобритания), где непоседливую кису сразу же начали лечить.

Пушистой дали успокоительное, взяли кровь на анализ, а потом сделали гемодиализ — процедура удаления из организма токсинов экстракорпоральным (внепочечным) путем. Продолжительное лечение котейки началось всего за 36 часов до свадьбы пары, поэтому будущие супруги стали опасаться, что торжество придется перенести. Но все обошлось: Минни быстро пошла на поправку, и в день свадьбы ветеринары сообщили ее хозяевам, что она чувствует себя хорошо. Эта новость принесла жениху и невесте огромное облегчение, пишет Metro.

Ранее «Скотч» сообщал, что актер из сериала «Поймать Кайдаша» женился и показал первые свадебные фото.

Брак влюбленные зарегистрировали в одном из ЗАГСов в Киеве, что на территории ВДНХ. Невеста была в изысканном платье по фигуре с открытой спиной. Жених выбрал классический костюм серого цвета с галстуком.