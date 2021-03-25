О жизни котиков и их человеческих рабов. 15 курьезных комиксов

Иллюстратор создала серию невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их людей

Пушистые коты, их милые и вредные выходки и мягкие лапки — это то, о чем можно говорить вечно! А сколько странных и забавных ситуаций ежедневно случается с каждым, кто является хозяином, то есть, на самом деле, рабом-добровольцем этих очаровательных питомцев!

Иллюстратор Ясмина Суровец создала серию невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их людей. Вам обязательно стоит это увидеть!

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.