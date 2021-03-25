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    О жизни котиков и их человеческих рабов. 15 курьезных комиксов

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    О жизни котиков и их человеческих рабов. 15 курьезных комиксов

    Иллюстратор создала серию невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их людей

    Пушистые коты, их милые и вредные выходки и мягкие лапки — это то, о чем можно говорить вечно! А сколько странных и забавных ситуаций ежедневно случается с каждым, кто является хозяином, то есть, на самом деле, рабом-добровольцем этих очаровательных питомцев!

    Иллюстратор Ясмина Суровец создала серию невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их людей. Вам обязательно стоит это увидеть!

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    О жизни котиков и их человеческих рабов. 15 курьезных комиксов
    О жизни котиков и их человеческих рабов. 15 курьезных комиксов
    О жизни котиков и их человеческих рабов. 15 курьезных комиксов
    О жизни котиков и их человеческих рабов. 15 курьезных комиксов
    О жизни котиков и их человеческих рабов. 15 курьезных комиксов
    О жизни котиков и их человеческих рабов. 15 курьезных комиксов
    О жизни котиков и их человеческих рабов. 15 курьезных комиксов
    О жизни котиков и их человеческих рабов. 15 курьезных комиксов
    О жизни котиков и их человеческих рабов. 15 курьезных комиксов
    О жизни котиков и их человеческих рабов. 15 курьезных комиксов
    О жизни котиков и их человеческих рабов. 15 курьезных комиксов
    О жизни котиков и их человеческих рабов. 15 курьезных комиксов
    О жизни котиков и их человеческих рабов. 15 курьезных комиксов
    О жизни котиков и их человеческих рабов. 15 курьезных комиксов

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: шутки курьез
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