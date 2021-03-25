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    Эти удивительные вещи, которые создала природа (фото)

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    Эти удивительные вещи, которые создала природа (фото)

    Собрали для вас лучшие снимки самых удивительных вещей

    Люди умеют создавать множество потрясающих предметов. Но природа совсем нам в этом не уступает и порой делает просто невероятные вещи, которые, кажется, были сотворены с каким-то особым умыслом.

    Мы собрали для вас лучшие снимки самых удивительных вещей, которые были созданы «руками» природы.

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    Эти удивительные вещи, которые создала природа (фото)
    Эти удивительные вещи, которые создала природа (фото)
    Эти удивительные вещи, которые создала природа (фото)
    Эти удивительные вещи, которые создала природа (фото)
    Эти удивительные вещи, которые создала природа (фото)
    Эти удивительные вещи, которые создала природа (фото)
    Эти удивительные вещи, которые создала природа (фото)
    Эти удивительные вещи, которые создала природа (фото)
    Эти удивительные вещи, которые создала природа (фото)
    Эти удивительные вещи, которые создала природа (фото)
    Эти удивительные вещи, которые создала природа (фото)
    Эти удивительные вещи, которые создала природа (фото)

    «Дерево, которое выросло на подъездной дорожке», «Ручка двери грузовика морозным утром», «Это яйцо, которое снесла моя курица, похоже на яйцо из «Киндер-сюрприза», «Рак кости в скелете змеи», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: природа новости курьез
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