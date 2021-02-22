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    Полицейские бросились спасать парня и выставили себя полными дураками (фото)

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    Полицейские бросились спасать парня и выставили себя полными дураками (фото)

    Зато не пришлось отвлекать скорую и другие экстренные службы от работы

    Полицейские из Амстердама, Нидерланды, от души повеселили подписчиков в Фейсбуке, рассказав о своей стыдной ошибке. Накануне патрульные проезжали мимо Остерпарка, когда заметили на земле тело неизвестного мужчины. Забеспокоившись, что это может быть жертва преступления или человек, которому стало плохо, правоохранители бросились ему на помощь, пишет Unilad.

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    Полицейские бросились спасать парня и выставили себя полными дураками (фото)
    Полицейские бросились спасать парня и выставили себя полными дураками (фото)

    Однако когда они подъехали ближе, то обнаружили, что помогать некому — «тело горожанина» не то что остыло, оно никогда и не было теплым. Перед полицейскими в свете фар лежал оригинальный снеговик, у которого даже был нос-морковка. Стражи порядка посмеялись над своей ошибкой и отдали дань уважения неизвестному скульптору и его необычной композиции. А подписчики их в этом поддержали.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

    Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.

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    Теги: Нидерланды шутки курьез
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