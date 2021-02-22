Марченко обиделась на санкции и прослыла «малороссийской курицей с циничным нутром» (видео)

Отмечается, что жена Медведчука не сделала ни одного заявления о войне на Донбассе

Телеведущая Янина Соколова прокомментировала видео жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко, в котором та обращается к украинцам и жалуется на санкции по отношению к ней и ее мужу.

Соколова отреагировала на речи Марченко и назвала ее «малороссийской курицей с циничным нутром» в своем Фейсбуке.

Соколова отметила, что за 20 лет Марченко на телевидении она не сделала ни одного заявления о войне на Донбассе, которую спровоцировал ее кум - Владимир Путин. Также с ее стороны не пришло ни копейки в помощь украинским военным.

«В прошлом месяце Оксана анонсировала свой фильм о церкви МП, где она на BMW с номерами «паломница», должна призывать украинцев верить в Бога. Сначала мне казалось, что у этой женщины нет другого выхода. Вынуждена. Но теперь я понимаю, что она просто малороссийская курица с циничным нутром и нулевой любовью к нашей стране. И ответ таким как она она: «Пи** уй в Москву!», - написала телеведущая и опубликовала видео.

Отметим, что в своем видео Марченко говорит, что с помощью ее и ее семьи «все граждане будут защищены от беззакония». Также она говорит, что ее мужа «постоянно боятся и правильно делают».

Соколова говорит, что Марченко вместо пустой болтовни могла бы попросить своего кума Владимира Путина убрать свои войска с Донбасса и оставить Украину в покое.

Ранее «Скотч» сообщал, почему обнаженные выпуклости Рианны на фото оскорбили всех индусов мира.

Поклонники обратили внимание на подвеску, которая была одной из малочисленных деталей ее лука: на шее Ри красовался кулон в виде бога Ганеши, который в индуистской религии символизирует мудрость и благополучие, а также считается избавителем от страданий.