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    Марченко обиделась на санкции и прослыла «малороссийской курицей с циничным нутром» (видео)

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    Телеведущая Оксана Марченко - Марченко обиделась на санкции и прослыла «малороссийской курицей с циничным нутром» (видео)
    Телеведущая Оксана Марченко

    Отмечается, что жена Медведчука не сделала ни одного заявления о войне на Донбассе

    Телеведущая Янина Соколова прокомментировала видео жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко, в котором та обращается к украинцам и жалуется на санкции по отношению к ней и ее мужу.

    Соколова отреагировала на речи Марченко и назвала ее «малороссийской курицей с циничным нутром» в своем Фейсбуке.

    Соколова отметила, что за 20 лет Марченко на телевидении она не сделала ни одного заявления о войне на Донбассе, которую спровоцировал ее кум - Владимир Путин. Также с ее стороны не пришло ни копейки в помощь украинским военным.

    «В прошлом месяце Оксана анонсировала свой фильм о церкви МП, где она на BMW с номерами «паломница», должна призывать украинцев верить в Бога. Сначала мне казалось, что у этой женщины нет другого выхода. Вынуждена. Но теперь я понимаю, что она просто малороссийская курица с циничным нутром и нулевой любовью к нашей стране. И ответ таким как она она: «Пи** уй в Москву!», - написала телеведущая и опубликовала видео.

    Отметим, что в своем видео Марченко говорит, что с помощью ее и ее семьи «все граждане будут защищены от беззакония». Также она говорит, что ее мужа «постоянно боятся и правильно делают».

    Соколова говорит, что Марченко вместо пустой болтовни могла бы попросить своего кума Владимира Путина убрать свои войска с Донбасса и оставить Украину в покое.

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    Теги: санкции Оксана Марченко новости телеведущая курьез
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