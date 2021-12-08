Эти детишки весело испытывают родительское терпение на прочность (фото)

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Самая главная задача родителей – быть кризис-менеджером для своих детей. То есть, уметь решать самые разные задачи и проблемы, причем быстро. А уж в том, что они вам их создадут в избытке, можете даже не сомневаться!

И помощи обычно ждать неоткуда, потому что каждый случай нетривиальный. Терпения нужно очень много и дети как раз отлично развивают способность не нервничать по пустякам и сохранять самообладание в любой ситуации.

Ранее «Скотч» сообщал, как отметить Новый год без вреда для фигуры.

По мнению диетолога, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.