  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Эти детишки весело испытывают родительское терпение на прочность (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Эти детишки весело испытывают родительское терпение на прочность (фото)

    Подборка курьезных фото

    Самая главная задача родителей – быть кризис-менеджером для своих детей. То есть, уметь решать самые разные задачи и проблемы, причем быстро. А уж в том, что они вам их создадут в избытке, можете даже не сомневаться!

    И помощи обычно ждать неоткуда, потому что каждый случай нетривиальный. Терпения нужно очень много и дети как раз отлично развивают способность не нервничать по пустякам и сохранять самообладание в любой ситуации.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Эти детишки весело испытывают родительское терпение на прочность (фото)
    Эти детишки весело испытывают родительское терпение на прочность (фото)
    Эти детишки весело испытывают родительское терпение на прочность (фото)
    Эти детишки весело испытывают родительское терпение на прочность (фото)
    Эти детишки весело испытывают родительское терпение на прочность (фото)
    Эти детишки весело испытывают родительское терпение на прочность (фото)
    Эти детишки весело испытывают родительское терпение на прочность (фото)
    Эти детишки весело испытывают родительское терпение на прочность (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, как отметить Новый год без вреда для фигуры.

    По мнению диетолога, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.

    Читайте также: Сельдь под шубой в хлебе и оливье в тесте. В сети шутят над подачей новогодних блюд (фото)
    Теги: дети шутки курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Эти детишки весело испытывают родительское терпение на прочность (фото)