Когда просто хотел отдохнуть в отеле, а получил неожиданные приключения (фото)

Подборка курьезных фото

Путешествовать люди стали куда меньше, но гостиницы востребованы и все еще нужны. Ведь если люди перестали ездить заграницу, то они стали больше ездить внутри своих стран. Но с другой стороны – гостиничный бизнес изрядно изменился за последнее время, и не сказать, чтобы в лучшую сторону.

С людьми в номерах отелей стало происходить больше незапланированных ситуаций, и не все из них вызывают радушную улыбку.

«Захожу в туалет и что я там вижу? Она живая!», «Возвращаюсь после тяжелой смены в командировке, и узнаю, что мои вещи бросили в мусорный мешок, а комната сдана другим людям», «Я трижды просыпался ночью, потому что случайно включал свет во сне», «Меня впечатлила гостиница, в которой я остановился», «Сегодня я решил остановиться в одном из лучших капсульных отелей Токио. Будущее уже здесь», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, как отметить Новый год без вреда для фигуры.

По мнению диетолога, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.