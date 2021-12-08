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    Курьез

    Когда просто хотел отдохнуть в отеле, а получил неожиданные приключения (фото)

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    Когда просто хотел отдохнуть в отеле, а получил неожиданные приключения (фото)

    Подборка курьезных фото

    Путешествовать люди стали куда меньше, но гостиницы востребованы и все еще нужны. Ведь если люди перестали ездить заграницу, то они стали больше ездить внутри своих стран. Но с другой стороны – гостиничный бизнес изрядно изменился за последнее время, и не сказать, чтобы в лучшую сторону.

    С людьми в номерах отелей стало происходить больше незапланированных ситуаций, и не все из них вызывают радушную улыбку.

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    на весь екран згорнути
    “Захожу в туалет и что я там вижу? Она живая!”
    “Я трижды просыпался ночью, потому что случайно включал свет во сне”
    “Кот, сидевший на кровати моего номера, удивился не меньше, чем я сам”
    Чтобы козырек от солнца не трепало ветром, он подключен к датчику скорости ветра, и автоматически сворачивается
    Вот такое неординарное украшение на пирсе возле озера
    Просто столик и четыре стульчика перед кроватью
    “Меня впечатлила гостиница, в которой я остановился”
    “Сегодня я решил остановиться в одном из лучших капсульных отелей Токио. Будущее уже здесь.”
    “Возвращаюсь после тяжелой смены в командировке, и узнаю, что мои вещи бросили в мусорный мешок, а комната сдана другим людям”
    В этом отеле намекают, что мусора должно быть не много
    Иностранцы не поймут, это точно
    Видите море? Вон там, между крыш кусочек синего. Не обманули!
    Здоровенные контейнеры с жидким мылом и шампунем, и никаких мелких пластиковых баночек – меньше отходов
    Вот что должен подумать нормальный человек, когда увидит такое в конце коридора?
    Потерять ключи от номера с таким брелком нереально
    Официальное письменное извинение от администрации японского отеля за то, что Интернет отключился на 1 минуту в 4 часа утра
    Хочешь помыться? Не вопрос, только краны от душа снаружи. Вот и вертись.
    Самый милый сотрудник отеля, без сомнения!

    «Захожу в туалет и что я там вижу? Она живая!», «Возвращаюсь после тяжелой смены в командировке, и узнаю, что мои вещи бросили в мусорный мешок, а комната сдана другим людям», «Я трижды просыпался ночью, потому что случайно включал свет во сне», «Меня впечатлила гостиница, в которой я остановился», «Сегодня я решил остановиться в одном из лучших капсульных отелей Токио. Будущее уже здесь», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, как отметить Новый год без вреда для фигуры.

    По мнению диетолога, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда просто хотел отдохнуть в отеле, а получил неожиданные приключения (фото)