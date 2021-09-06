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    Эти дорожные знаки больше вводят в ступор, чем помогают. Курьезные фото

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    Эти дорожные знаки больше вводят в ступор, чем помогают. Курьезные фото

    Подумаешь, буквы местами поменяли. И так все понятно!

    ПДД надо соблюдать строго, но при этом доверять своему разуму, а не глазам. Они-то как бы не при чем, просто иногда транслируют в мозг неверную информацию. Что вижу, то и делаю – а если кто-то допустил ошибку?

    Повесил знак вверх ногами или карикатурно нарисовал разметку? Вот тут-то мозг и пригодится! А также камера, чтобы запечатлеть безобразие.

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    Эти дорожные знаки больше вводят в ступор, чем помогают. Курьезные фото
    Эти дорожные знаки больше вводят в ступор, чем помогают. Курьезные фото
    Эти дорожные знаки больше вводят в ступор, чем помогают. Курьезные фото
    Эти дорожные знаки больше вводят в ступор, чем помогают. Курьезные фото
    Эти дорожные знаки больше вводят в ступор, чем помогают. Курьезные фото
    Эти дорожные знаки больше вводят в ступор, чем помогают. Курьезные фото
    Эти дорожные знаки больше вводят в ступор, чем помогают. Курьезные фото
    Эти дорожные знаки больше вводят в ступор, чем помогают. Курьезные фото
    Эти дорожные знаки больше вводят в ступор, чем помогают. Курьезные фото
    Эти дорожные знаки больше вводят в ступор, чем помогают. Курьезные фото

    «Подумаешь, буквы местами поменяли. И так все понятно!», «Это для австралийцев знак, что ли?», «Проще всего, и разумнее, просто туда не ехать. Не искушать судьбу», «Пятигорску сейчас обидно стало, а вот Нальчику такое счастье за что?», «Видимо, было слишком много прецедентов», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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    Теги: шутки курьез
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    Эти дорожные знаки больше вводят в ступор, чем помогают. Курьезные фото