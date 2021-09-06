  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда мимиметр зашкаливает. Фото крошечных животных, которые помещаются на ладони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда мимиметр зашкаливает. Фото крошечных животных, которые помещаются на ладони

    Лягушки, хамелеоны, колибри — уверены, вам понравятся эти очаровательные крохи

    Абсолютно все животные прекрасны вне зависимости от их размеров. Однако так сложилось, что большие звери вызывают страх и благоговение, а мелкие — умиление и восторг.

    В сабреддите под названием «Крошечные животные на пальцах» собраны самые чудесные снимки маленьких зверьков, которые заставят вас вздыхать от умиления. Лягушки, хамелеоны, колибри — уверены, вам понравятся эти очаровательные крохи.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Когда мимиметр зашкаливает. Фото крошечных животных, которые помещаются на ладони
    Когда мимиметр зашкаливает. Фото крошечных животных, которые помещаются на ладони
    Когда мимиметр зашкаливает. Фото крошечных животных, которые помещаются на ладони
    Когда мимиметр зашкаливает. Фото крошечных животных, которые помещаются на ладони
    Когда мимиметр зашкаливает. Фото крошечных животных, которые помещаются на ладони
    Когда мимиметр зашкаливает. Фото крошечных животных, которые помещаются на ладони
    Когда мимиметр зашкаливает. Фото крошечных животных, которые помещаются на ладони
    Когда мимиметр зашкаливает. Фото крошечных животных, которые помещаются на ладони
    Когда мимиметр зашкаливает. Фото крошечных животных, которые помещаются на ладони
    Когда мимиметр зашкаливает. Фото крошечных животных, которые помещаются на ладони
    Когда мимиметр зашкаливает. Фото крошечных животных, которые помещаются на ладони
    Когда мимиметр зашкаливает. Фото крошечных животных, которые помещаются на ладони
    Когда мимиметр зашкаливает. Фото крошечных животных, которые помещаются на ладони
    Когда мимиметр зашкаливает. Фото крошечных животных, которые помещаются на ладони

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

    Читайте также: Любовница Роналду в платье с глубоким декольте восхитила гостей Венецианского кинофестиваля
    Теги: курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Когда мимиметр зашкаливает. Фото крошечных животных, которые помещаются на ладони