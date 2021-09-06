Когда мимиметр зашкаливает. Фото крошечных животных, которые помещаются на ладони

Лягушки, хамелеоны, колибри — уверены, вам понравятся эти очаровательные крохи

Абсолютно все животные прекрасны вне зависимости от их размеров. Однако так сложилось, что большие звери вызывают страх и благоговение, а мелкие — умиление и восторг.

В сабреддите под названием «Крошечные животные на пальцах» собраны самые чудесные снимки маленьких зверьков, которые заставят вас вздыхать от умиления. Лягушки, хамелеоны, колибри — уверены, вам понравятся эти очаровательные крохи.

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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