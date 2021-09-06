Когда питомцы нашли себе друзей, и теперь не могут с ними расстаться. Курьезные фото

С лучшим другом хоть куда!

Первое место в сердечке любого питомца занимает его хозяин. Но там все равно остается куча пространства для новых друзей, особенно если они тоже пушисты и хвостаты. Однако даже разница в размерах, видах и вкусовых предпочтениях нисколько не останавливает дружбу животных друг с другом.

Здесь мы собрали 19 примеров того, как коты, собаки, еноты, крысы и другие зверушки нашли себе родственные души и теперь не могут от них оторваться.

«С лучшим другом хоть куда!», «Необычные товарищи», «Енот из приюта для диких животных сбежал в вольер с олененком», «Такие разные, но все-таки друзья», «Забору их не разделить», «Самая удобная подставка для головы», «Друг поможет в трудную минуту», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

Читайте также: Любовница Роналду в платье с глубоким декольте восхитила гостей Венецианского кинофестиваля