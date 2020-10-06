Когда коты издеваются над собаками: курьезные фото



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Когда коты нападают на собак - выглядит очень забавно

Не всегда коты с собаками умеют жить в согласии.

Порой они избегают друг друга, иногда - дерутся.

Но когда коты нападают на собак - выглядит очень забавно.

Bored Panda собрала примеры, когда кошки считают себя значительно более мощными своих сожителей.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает