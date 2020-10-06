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    Курьез

    Когда коты издеваются над собаками: курьезные фото

    • Розсилка
    Когда коты издеваются над собаками: курьезные фото

    Когда коты нападают на собак - выглядит очень забавно

    Не всегда коты с собаками умеют жить в согласии.

    Порой они избегают друг друга, иногда - дерутся.

    Но когда коты нападают на собак - выглядит очень забавно.

    Bored Panda собрала примеры, когда кошки считают себя значительно более мощными своих сожителей.

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    Когда коты издеваются над собаками: курьезные фото
    Когда коты издеваются над собаками: курьезные фото
    Когда коты издеваются над собаками: курьезные фото
    Когда коты издеваются над собаками: курьезные фото
    Когда коты издеваются над собаками: курьезные фото
    Когда коты издеваются над собаками: курьезные фото
    Когда коты издеваются над собаками: курьезные фото
    Когда коты издеваются над собаками: курьезные фото
    Когда коты издеваются над собаками: курьезные фото

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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