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    Курьез

    Этот общительный тюлень стал звездой из-за своей любви к обнимашкам (фото)

    • Розсилка
    Этот общительный тюлень стал звездой из-за своей любви к обнимашкам (фото)

    Фотограф Уилл Бадман специально поехал на пляж, где обитает Сэмми, чтобы сделать несколько фотографий зверька

    В графстве Дорсет на юго-западе Англии появилась новая знаменитость — любитель обнимашек тюлень Сэмми. По какой-то необъяснимой причине этот очаровательный зверь невероятно дружелюбен и общителен с людьми и всегда с удовольствием подплывает к ним, чтобы обняться или залезть на их доску для серфинга.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает.

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    Этот общительный тюлень стал звездой из-за своей любви к обнимашкам (фото)
    Этот общительный тюлень стал звездой из-за своей любви к обнимашкам (фото)
    Этот общительный тюлень стал звездой из-за своей любви к обнимашкам (фото)
    Этот общительный тюлень стал звездой из-за своей любви к обнимашкам (фото)
    Этот общительный тюлень стал звездой из-за своей любви к обнимашкам (фото)
    Этот общительный тюлень стал звездой из-за своей любви к обнимашкам (фото)
    Этот общительный тюлень стал звездой из-за своей любви к обнимашкам (фото)

    Фотограф Уилл Бадман специально поехал на пляж, где обитает Сэмми, чтобы сделать несколько его фотографий, и кажется, тюленю очень нравится такое внимание. Он просто прирожденная фотомодель.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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