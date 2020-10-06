Курьезные фото детей со свадебных церемоний ­



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трудно представить, чтобы дети вежливо сидели всю церемонию

Лучшие свадебные фото, как правило, внезапные. Тогда они наполнены живыми эмоциями.

Особенно это касается детских фотографий! Трудно представить, чтобы дети вежливо сидели всю церемонию в красивой одежде.

Они могут кривляться, капризничать и даже ковыряться в носу.

Вот тогда и рождаются настоящие свадебные шедевры!

В Bored Panda собрали подборку невероятных детских фотографий из свадебных церемонийРанее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает