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    Художник показал, как выглядели бы диснеевские принцессы в реальной жизни

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    Художник показал, как выглядели бы диснеевские принцессы в реальной жизни
    instagram.com/toyboyfan/

    Герои выглядят совсем как настоящие люди

    Художник под ником Toyboyfan учится в колледже графического дизайна. Однажды он задумался о том, как бы выглядели персонажи известных мультфильмов, если бы они были настоящими людьми.

    Результатом его размышлений стал проект «В реальной жизни», в рамках которого он с помощью искусственного интеллекта и своих художественных навыков создает реалистичные портреты всем известных героев.

    Он рассказал Bored Panda, что добивается результата, совмещая изображение персонажа с фотографией человека, который кажется ему похожим на этого героя.

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    Эльза («Холодное сердце»)
    Анна («Холодное сердце»)
    Принц Ханс («Холодное сердце»)
    Кристофф («Холодное сердце»)
    Белль («Красавица и Чудовище»)
    Ариэль («Русалочка»)
    Моана

    Подобрать нужное лицо не всегда удается с первого раза, но когда подходящий человек найден, художник с помощью фоторедактора работает с получившимся коллажем, чтобы довести сходство до максимума.

     «Что касается того, как возникла эта идея, я изначально хотел создать реалистичный портрет Кристоффа из «Холодного сердца», просто чтобы попрактиковаться в редактировании. Я опубликовал его, и внезапно все стали просить меня создать и других персонажей из этого мультфильма. После этого картинки разлетелись по интернету, а люди стали интересоваться, буду ли я создавать подобные портреты и других диснеевских принцесс. Тогда я решил заняться и ими», — рассказал художник.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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