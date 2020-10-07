Художник показал, как выглядели бы диснеевские принцессы в реальной жизни



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Герои выглядят совсем как настоящие люди

Художник под ником Toyboyfan учится в колледже графического дизайна. Однажды он задумался о том, как бы выглядели персонажи известных мультфильмов, если бы они были настоящими людьми.

Результатом его размышлений стал проект «В реальной жизни», в рамках которого он с помощью искусственного интеллекта и своих художественных навыков создает реалистичные портреты всем известных героев.

Он рассказал Bored Panda, что добивается результата, совмещая изображение персонажа с фотографией человека, который кажется ему похожим на этого героя.

Подобрать нужное лицо не всегда удается с первого раза, но когда подходящий человек найден, художник с помощью фоторедактора работает с получившимся коллажем, чтобы довести сходство до максимума.

«Что касается того, как возникла эта идея, я изначально хотел создать реалистичный портрет Кристоффа из «Холодного сердца», просто чтобы попрактиковаться в редактировании. Я опубликовал его, и внезапно все стали просить меня создать и других персонажей из этого мультфильма. После этого картинки разлетелись по интернету, а люди стали интересоваться, буду ли я создавать подобные портреты и других диснеевских принцесс. Тогда я решил заняться и ими», — рассказал художник.

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