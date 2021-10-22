Когда обычные ситуации случайно выдали матрицу, в которой мы живем

Подборка курьезных фото

Если верить фильму «Матрица», то все мы живем в симуляции, и только избранные способны видеть реальное положение дел. Но даже обычные люди вполне себе способны понять, что вокруг что-то не так — если будут внимательно смотреть по сторонам.

Плохо загрузившееся здание, два одинаковых человека в одном месте, ложное отражение: все это доказательства того, что все вокруг не то, чем кажется. Здесь мы собрали несколько таких случаев, которые заставляют призадуматься, а не живем ли мы с вами в искусственной реальности.

Ранее «Скотч» сообщал, что лидер группы «Ляпис» Михалок избил фаната на концерте в Полтаве.

На видео видно, как на сцену к артистам вышел неизвестный мужчина с гитарой. Михалок сначала поздоровался с мужем, но потом потребовал показать билет.

«Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Ты пришел на нелюбимого артиста?» - обратился фронтмен группы к мужчине

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