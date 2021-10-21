  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов

    Подборка курьезных фото

    Очень часто кухня представляется людям как символ семейного очага, где вкусно пахнет выпечкой и вся семья собирается за большим обеденным столом. Но реальность не обходится без изъяна, ровно как и сама кухня не обходится без провальных кулинарных экспериментов, давшей сбой техники и беспорядка, становясь настоящим эпицентром повышенной тревожности человека!

    Именно такие случаи мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов
    Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов
    Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов
    Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов
    Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов
    Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов
    Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов
    Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов
    Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов
    Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов
    Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов
    Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов
    Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов
    Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов
    Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов
    Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов
    Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов

    Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

    «Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.

    Читайте также: Свадьба дочери Билла Гейтса. Девушка показала роскошное дизайнерское платье
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов