Кухня – идеальное место для разочарований. Подборка кулинарных провалов

Подборка курьезных фото

Очень часто кухня представляется людям как символ семейного очага, где вкусно пахнет выпечкой и вся семья собирается за большим обеденным столом. Но реальность не обходится без изъяна, ровно как и сама кухня не обходится без провальных кулинарных экспериментов, давшей сбой техники и беспорядка, становясь настоящим эпицентром повышенной тревожности человека!

Именно такие случаи мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.

Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

«Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.