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    Как бы выглядели персонажи «Гарри Поттера», если бы их снимали в СССР (фото)

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    Как бы выглядели персонажи «Гарри Поттера», если бы их снимали в СССР (фото)

    А кто мог бы сыграть самого Гарри Поттера?

    Серия фильмов о «Гарри Поттере» давно уже стала классикой кинематографа и многими засмотрена до дыр. Но что было бы, если бы это были советские фильмы? Пользователь Твиттера под ником choo_kavo пофантазировал, кто мог бы сыграть роли Гермионы, Рона и других героев, если бы для фильма подбирали советских актеров.

    Ну а мы сравнили, как герои оригинальной серии фильмов выглядят в сравнении с предложенными образами из советского кино.

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    Как бы выглядели персонажи «Гарри Поттера», если бы их снимали в СССР (фото)
    Как бы выглядели персонажи «Гарри Поттера», если бы их снимали в СССР (фото)
    Как бы выглядели персонажи «Гарри Поттера», если бы их снимали в СССР (фото)
    Как бы выглядели персонажи «Гарри Поттера», если бы их снимали в СССР (фото)
    Как бы выглядели персонажи «Гарри Поттера», если бы их снимали в СССР (фото)
    Как бы выглядели персонажи «Гарри Поттера», если бы их снимали в СССР (фото)
    Как бы выглядели персонажи «Гарри Поттера», если бы их снимали в СССР (фото)
    Как бы выглядели персонажи «Гарри Поттера», если бы их снимали в СССР (фото)
    Как бы выглядели персонажи «Гарри Поттера», если бы их снимали в СССР (фото)
    Как бы выглядели персонажи «Гарри Поттера», если бы их снимали в СССР (фото)
    Как бы выглядели персонажи «Гарри Поттера», если бы их снимали в СССР (фото)
    Как бы выглядели персонажи «Гарри Поттера», если бы их снимали в СССР (фото)
    Как бы выглядели персонажи «Гарри Поттера», если бы их снимали в СССР (фото)
    Как бы выглядели персонажи «Гарри Поттера», если бы их снимали в СССР (фото)
    Как бы выглядели персонажи «Гарри Поттера», если бы их снимали в СССР (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

    «Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.

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    Теги: шутки курьез
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    Как бы выглядели персонажи «Гарри Поттера», если бы их снимали в СССР (фото)