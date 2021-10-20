Как бы выглядели персонажи «Гарри Поттера», если бы их снимали в СССР (фото)

А кто мог бы сыграть самого Гарри Поттера?

Серия фильмов о «Гарри Поттере» давно уже стала классикой кинематографа и многими засмотрена до дыр. Но что было бы, если бы это были советские фильмы? Пользователь Твиттера под ником choo_kavo пофантазировал, кто мог бы сыграть роли Гермионы, Рона и других героев, если бы для фильма подбирали советских актеров.

Ну а мы сравнили, как герои оригинальной серии фильмов выглядят в сравнении с предложенными образами из советского кино.

Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

«Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.