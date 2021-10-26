Этих питомцев кормом не корми, дай учудить какую-нибудь проказу своим владельцам (фото)

Подборка курьезных фото

Заядлые хулиганы и нарушители общественного порядка есть не только среди людей, но и среди животных. И больше всех об этом знают владельцы хвостатых негодников. Ведь именно им приходится наводить чистоту после погромов своих любимцев, охранять новогоднюю елку и сторожить свою еду от покушения питомцев.

А какие еще проказы готовы учудить очаровательные котики и собачки, можно узнать из нашей сегодняшней подборки!

«Вот почему я не оставляю свою чашку с водой на видном месте», «Пока я загружала этот снимок, он успел опрокинуть мою кружку с водой», «Вернулись домой, где оставили Начо одного», «Мы с женой хотели сделать романтическую фотосессию, но у нашего пса были другие планы», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.

Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.

«Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.