Эти коты из нелепых комочков превратились в пушистых супермоделей (фото)

Как с возрастом менялись ваши котики?

Не зря говорят, что дети вырастают быстро. Пушистые кошачьи дети — не исключение. Кажется, еще недавно ваш питомец был крошечным меховым комочком, немного неуклюжим и вечно взъерошенным, а сегодня — он уже стал огромным котом с королевской осанкой, гордым взглядом и идеальной блестящей шерстью.

К счастью, благодаря фотографиям мы всегда можем вернуться к моменту, когда наш любимец был маленьким меховым шариком с лапками, чтобы как следует поностальгировать и посмеяться.

Собрали для вас лучшие фото котов, которые из нелепых комочков в мгновение ока превратились в пушистых супермоделей.

Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

«Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.