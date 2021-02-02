Когда котиков застали не в самый подходящий момент: курьезные фото

«А можно хотя бы поспать так, чтобы об этом не узнал весь интернет, а?»

Так, кому здесь грустно и одиноко? Кто не знает, чем себя занять? Котики придут на помощь! Достаточно взглянуть на эти фото и вмиг появится настроение, душа заиграет красками, а хандру, как рукой, снимет. Пришло время для смеха, улыбок и ми-ми-мишных котиков.

«Когда твой бессердечный хозяин фотографирует тебя вместо того, чтобы помочь», «Саня, если тебя держат в заложниках, моргни 2 раза», «Сходство моего кота и куриной ножки из KFC: 10 из 10», «Мой кот, кажется, сломался», «Когда сказали улыбнуться на камеру», «А можно хотя бы поспать так, чтобы об этом не узнал весь интернет, а?», - шутливо комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

«Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.