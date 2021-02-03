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    Курьез

    Когда животные выжали из понятия «наглость» максимум: курьезные фото

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    Когда животные выжали из понятия «наглость» максимум: курьезные фото

    «Этот маленький негодник ест мой сэндвич, стоя на куске хлеба, который я ему предложил»

    Домашние животные — отличные ребята! С ними весело и не одиноко, они всегда готовы поднять настроение, и их мордашки безумно очаровательны. Но в каждом зверьке с малых лет сидит маленький чертенок, который, в зависимости от воспитания преподнесенного людьми, со временем уступает место здравомыслию и уважению чужих интересов, либо же превращает животное в тирана и подлеца.

    Сегодня мы поговорим о тех собачках-котиках, которые по собственной воле или стечению обстоятельств встали на темную сторону.

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    Когда животные выжали из понятия «наглость» максимум: курьезные фото
    Когда животные выжали из понятия «наглость» максимум: курьезные фото
    Когда животные выжали из понятия «наглость» максимум: курьезные фото
    Когда животные выжали из понятия «наглость» максимум: курьезные фото
    Когда животные выжали из понятия «наглость» максимум: курьезные фото
    Когда животные выжали из понятия «наглость» максимум: курьезные фото
    Когда животные выжали из понятия «наглость» максимум: курьезные фото
    Когда животные выжали из понятия «наглость» максимум: курьезные фото
    Когда животные выжали из понятия «наглость» максимум: курьезные фото
    Когда животные выжали из понятия «наглость» максимум: курьезные фото
    Когда животные выжали из понятия «наглость» максимум: курьезные фото
    Когда животные выжали из понятия «наглость» максимум: курьезные фото
    Когда животные выжали из понятия «наглость» максимум: курьезные фото
    Когда животные выжали из понятия «наглость» максимум: курьезные фото

     «Отнял мячик своей сестры, еще и сел ей на голову», «Этот маленький негодник ест мой сэндвич, стоя на куске хлеба, который я ему предложил», «Курица моей тети, Бабблгам, имеет привычку пытаться пролезть в машину. На этот раз она, наконец, пробралась», «Все твое — мое, человек», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

    «Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.

     Читайте также: Когда на котиков нашло легкое безумие: подборка курьезных фото
    Теги: кот курьез животные
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