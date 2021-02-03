Когда животные выжали из понятия «наглость» максимум: курьезные фото

«Этот маленький негодник ест мой сэндвич, стоя на куске хлеба, который я ему предложил»

Домашние животные — отличные ребята! С ними весело и не одиноко, они всегда готовы поднять настроение, и их мордашки безумно очаровательны. Но в каждом зверьке с малых лет сидит маленький чертенок, который, в зависимости от воспитания преподнесенного людьми, со временем уступает место здравомыслию и уважению чужих интересов, либо же превращает животное в тирана и подлеца.

Сегодня мы поговорим о тех собачках-котиках, которые по собственной воле или стечению обстоятельств встали на темную сторону.

«Отнял мячик своей сестры, еще и сел ей на голову», «Этот маленький негодник ест мой сэндвич, стоя на куске хлеба, который я ему предложил», «Курица моей тети, Бабблгам, имеет привычку пытаться пролезть в машину. На этот раз она, наконец, пробралась», «Все твое — мое, человек», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

«Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.