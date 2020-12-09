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    Курьез

    Когда лень горе-работников перешла все грани разумного: курьезные фото

    • Розсилка
    Когда лень горе-работников перешла все грани разумного: курьезные фото

    «Лучше вообще ничего не делать, чем делать так плохо»

    Очень важно любить то, чем занимаешься. Иначе рабочий день будет восприниматься как пытка, которую поскорее хочется завершить. Скорее всего, герои данного материала не очень-то ценят свою работу, поэтому и делают все спустя рукава. Ну или их лень и беспечность переходят все границы разумного.

     «Управляющая компания заявила, что мы должны установить свою пожарную сигнализацию, не снимая старую. Судя по всему, типичная для них схема», «Этот банкомат не заземлен, и в любой момент вас может ударить током. В записке рядом советуют для безопасного снятия наличных использовать деревянную палку», «Лучше вообще ничего не делать, чем делать так плохо», - комментируют фото пользователи сети.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Зато звезды лучше видно (но это не точно)
    Кто вообще так меняет часы?
    «Управляющая компания заявила, что мы должны установить свою пожарную сигнализацию, не снимая старую. Судя по всему, типичная для них схема»
    Часы, призванные сбить вас с толку
    «Вентилятор установлен, босс»
    Подходит для любителей паркура
    Зачем париться, если любую проблему можно решить с помощью маркера
    Этот банкомат не заземлен, и в любой момент вас может ударить током. В записке рядом советуют для безопасного снятия наличных использовать деревянную палку
    Когда решил, что рисовать QR-коды быстрее
    Круглый, квадратный… Какая разница?
    Нужны ли здесь какие-либо комментарии?
    Лучше вообще ничего не делать, чем делать так плохо
    «Телефон для экстренной связи»
    Продавцы этого магазина точно знакомы с ленью не понаслышке

    Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

    На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

    Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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    Теги: фотография шутки курьез
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