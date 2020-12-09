Когда лень горе-работников перешла все грани разумного: курьезные фото

«Лучше вообще ничего не делать, чем делать так плохо»

Очень важно любить то, чем занимаешься. Иначе рабочий день будет восприниматься как пытка, которую поскорее хочется завершить. Скорее всего, герои данного материала не очень-то ценят свою работу, поэтому и делают все спустя рукава. Ну или их лень и беспечность переходят все границы разумного.

«Управляющая компания заявила, что мы должны установить свою пожарную сигнализацию, не снимая старую. Судя по всему, типичная для них схема», «Этот банкомат не заземлен, и в любой момент вас может ударить током. В записке рядом советуют для безопасного снятия наличных использовать деревянную палку», «Лучше вообще ничего не делать, чем делать так плохо», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.