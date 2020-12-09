60-летняя британка превратила дом в свалку, скопив там 27 тонн мусора (фото)

Дом старушки был настолько захламлен, что без помощи было уже никак не справиться

Британская волонтерская организация поделилась удивительной историей, которая недавно с ними приключилась. Им пришлось превратить почти 27 тонн мусора обратно в дом. В нем, если так можно сказать, живет 60-летняя Сильви. Последние 20 лет женщина никого не пускала к себе, потому что ей было стыдно. А из-за депрессии и осознания собственной никчемности ситуация в жилище становилась только хуже. Благо внимательные соседи Сара и Крейг пришли на помощь.

Они заметили, что старушка никогда не выбрасывает мусор и часами может провести на пороге своего дома. Сара с Крейгом начали чаще подходить к ней и болтать по душам. Так, через несколько месяцев Сильви смогла достаточно открыться, чтобы впустить их в свой дом. Правда, просто войти в него оказалось сложно. Внутри были огромные пакеты с мусором, которые скопились за десятилетия. Ни на кухню, ни в ванную, ни в спальню попасть было невозможно. По факту Сильви жила на лестнице, ведущей на второй этаж.

«Комнаты были в ужасном состоянии. Они были в мусоре от пола до потолка, в дом нельзя было попасть просто так. Я спала на мусоре. В ванную нужно было добираться, карабкаясь по горам из пакетов. О кухне пришлось забыть, потому что добраться до нее было невозможно. Ни раковины, ни холодильника или морозильника... Днем я просто сидела на пороге», - призналась женищна.

После пары звонков соседи выяснили, что им смогут помочь волонтеры. В течение следующей недели руководительница организации Микаэла и ее волонтер Полин надевали СИЗ и каждый день приходили к Сильви, освобождали место от мусора и накопленных предметов. Потребовались три больших контейнера, в которых поместилось целых 27 тонн отходов!

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На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.