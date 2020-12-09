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    Курьез

    Эти фотографии дают наглядные ответы на вопросы «что будет, если…»

    • Розсилка
    Эти фотографии дают наглядные ответы на вопросы «что будет, если…»

    А вы часто задаетесь странными вопросами?

    У каждого действия есть свои последствия. Иногда мы о них даже не задумываемся. Например, что будет, если минеральная вода взорвется в холодильнике? Или что произойдет, если оставить обувь в офисе на целый карантин?

    Некоторые пользователи сети столкнулись с такими спонтанными экспериментами и поспешили поделиться фотографиями результатов, ведь на них стоит посмотреть. Итак, что будет, если…

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    на весь екран згорнути
    1. Что будет, если минеральная вода взорвется в холодильнике
    2. Что будет, если в момент, когда фотографируешь радугу, ударит молния
    3. Что будет, если не заметить, как во время окрашивания волос порвалась перчатка
    5. Вот что произойдёт, если купить пакеты для засаливания вместо пакетов для запекания
    8. Вот что будет, если оставить 11-летнего ребёнка и карандаши для лица
    9. Вот что случится, если муравьи доберутся до леденцов
    10. Вот что будет, если не обрезать копыта лошади
    11. Что произойдёт, если приготовить блины в рисоварке
    7. Вот что происходит с листочком после того, как до него добралась гусеница
    13. Вот что происходит с кожей при ударе молнии
    14. Во что происходит, когда один из двух основных аэропортов Австралии закрывается из-за тумана
    4. Что происходит, когда вы паркуетесь на вершине горы Вашингтон
    15. Вот что случится с монеткой, если положить её на рельсы
    12. Когда обувь оставили на 7 месяцев в офисе
    6. Вот что произошло с уличными фонарями в Австралии, когда было очень жарко

    Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

    На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

    Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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    Теги: фотография шутки курьез
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