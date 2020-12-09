Эти фотографии дают наглядные ответы на вопросы «что будет, если…»

А вы часто задаетесь странными вопросами?

У каждого действия есть свои последствия. Иногда мы о них даже не задумываемся. Например, что будет, если минеральная вода взорвется в холодильнике? Или что произойдет, если оставить обувь в офисе на целый карантин?

Некоторые пользователи сети столкнулись с такими спонтанными экспериментами и поспешили поделиться фотографиями результатов, ведь на них стоит посмотреть. Итак, что будет, если…

Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.