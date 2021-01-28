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    Курьез

    Эти коты позируют не хуже, чем профессиональные модели: курьезные фото

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    Эти коты позируют не хуже, чем профессиональные модели: курьезные фото

    Вы только посмотрите на этих красавцев

    Когда мы говорим о фотомоделях, то, конечно же, как правило имеем ввиду людей. Но насколько это справедливо? Животные на самом деле могут позировать не хуже нас, а порой и лучше!

    Взгляните на грацию и изящество вашего кота, неужели вам еще не хочется устроить ему настоящую фотосессию? На этих фотографиях вы сможете увидеть котов, которые копируют позы профессиональных моделей. Хороши, правда?

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    Эти коты позируют не хуже, чем профессиональные модели: курьезные фото
    Эти коты позируют не хуже, чем профессиональные модели: курьезные фото
    Эти коты позируют не хуже, чем профессиональные модели: курьезные фото
    Эти коты позируют не хуже, чем профессиональные модели: курьезные фото
    Эти коты позируют не хуже, чем профессиональные модели: курьезные фото
    Эти коты позируют не хуже, чем профессиональные модели: курьезные фото
    Эти коты позируют не хуже, чем профессиональные модели: курьезные фото
    Эти коты позируют не хуже, чем профессиональные модели: курьезные фото
    Эти коты позируют не хуже, чем профессиональные модели: курьезные фото
    Эти коты позируют не хуже, чем профессиональные модели: курьезные фото
    Эти коты позируют не хуже, чем профессиональные модели: курьезные фото
    Эти коты позируют не хуже, чем профессиональные модели: курьезные фото
    Эти коты позируют не хуже, чем профессиональные модели: курьезные фото
    Эти коты позируют не хуже, чем профессиональные модели: курьезные фото
    Эти коты позируют не хуже, чем профессиональные модели: курьезные фото
    Эти коты позируют не хуже, чем профессиональные модели: курьезные фото
    Эти коты позируют не хуже, чем профессиональные модели: курьезные фото

    «Его вытянутые лапы — эталон изящества!», «Коты — мастера позировать у воды», «Коты умеют выглядеть как настоящие супергерои», «Фотографии кота вниз головой всегда прекрасны», «Согласитесь, коты — лучшие модели на свете!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото хмурого кота, который выглядит так, будто для него каждый день — тяжелое утро понедельника.

    Самое большое удовольствие для этого котика — долгий и крепкий сон. Но даже после 20-часового марафона Барнаби выглядит так, словно его подняли на работу в ненавистные 6 утра и даже не дали выпить чашечку кофе.

     Читайте также: Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Теги: кот животные
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