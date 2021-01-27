Курьезные фото кошек и собак, которые уверены в своей невидимости

А где прячутся ваши питомцы?

Домашние питомцы, как и маленькие дети, тоже любят играть в прятки. И точно также они наивно думают, что их не видно за прозрачной занавеской или травой.

Представляем забавные снимки кошек и собак, которые уверены, что надежно спрятались от своих хозяев.

Ранее «Скотч» показывал фото хмурого кота, который выглядит так, будто для него каждый день — тяжелое утро понедельника.

Самое большое удовольствие для этого котика — долгий и крепкий сон. Но даже после 20-часового марафона Барнаби выглядит так, словно его подняли на работу в ненавистные 6 утра и даже не дали выпить чашечку кофе.