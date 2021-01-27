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    Курьез

    Подборка правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов

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    Подборка правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов

    Вам обязательно стоит это увидеть

    Пушистые коты, их милые и вредные выходки и мягкие лапки — это то, о чем можно говорить вечно! А сколько странных и забавных ситуаций ежедневно случается с каждым, кто является хозяином, то есть, на самом деле, рабом-добровольцем этих очаровательных питомцев!

    Иллюстратор Ясмина Суровец создала серию невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их людей. Вам обязательно стоит это увидеть!

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    Подборка правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    Подборка правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    Подборка правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    Подборка правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    Подборка правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    Подборка правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    Подборка правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    Подборка правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    Подборка правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    Подборка правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    Подборка правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    Подборка правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    Подборка правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    Подборка правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов

    Ранее «Скотч» показывал фото хмурого кота, который выглядит так, будто для него каждый день — тяжелое утро понедельника.

    Самое большое удовольствие для этого котика — долгий и крепкий сон. Но даже после 20-часового марафона Барнаби выглядит так, словно его подняли на работу в ненавистные 6 утра и даже не дали выпить чашечку кофе.

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    Теги: шутки кот
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