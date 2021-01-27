Подборка правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов

Вам обязательно стоит это увидеть

Пушистые коты, их милые и вредные выходки и мягкие лапки — это то, о чем можно говорить вечно! А сколько странных и забавных ситуаций ежедневно случается с каждым, кто является хозяином, то есть, на самом деле, рабом-добровольцем этих очаровательных питомцев!

Иллюстратор Ясмина Суровец создала серию невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их людей. Вам обязательно стоит это увидеть!

Ранее «Скотч» показывал фото хмурого кота, который выглядит так, будто для него каждый день — тяжелое утро понедельника.

Самое большое удовольствие для этого котика — долгий и крепкий сон. Но даже после 20-часового марафона Барнаби выглядит так, словно его подняли на работу в ненавистные 6 утра и даже не дали выпить чашечку кофе.