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    Курьез

    Этот хмурый кот выглядит так, будто каждый день — тяжелое утро понедельника

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    Этот хмурый кот выглядит так, будто каждый день — тяжелое утро понедельника

    Кот Барнаби покорил соцсети

    Фотографий котов никогда не бывает много! Это доказывают хозяева славных пушистиков, которые обожают фотографировать своих любимцев и даже заводят для них целые аккаунты. А мы и рады! Особенно если это позволяет нам полюбоваться особенно очаровательными оригиналами.

    Знакомьтесь, это персидский кот по кличке Барнаби, чей вечно растрепанный вид может смело стать официальным лицом утра понедельника.

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    Этот хмурый кот выглядит так, будто каждый день — тяжелое утро понедельника
    Этот хмурый кот выглядит так, будто каждый день — тяжелое утро понедельника
    Этот хмурый кот выглядит так, будто каждый день — тяжелое утро понедельника
    Этот хмурый кот выглядит так, будто каждый день — тяжелое утро понедельника
    Этот хмурый кот выглядит так, будто каждый день — тяжелое утро понедельника
    Этот хмурый кот выглядит так, будто каждый день — тяжелое утро понедельника
    Этот хмурый кот выглядит так, будто каждый день — тяжелое утро понедельника

    Самое большое удовольствие для этого котика — долгий и крепкий сон. Но даже после 20-часового марафона Барнаби выглядит так, словно его подняли на работу в ненавистные 6 утра и даже не дали выпить чашечку кофе.

    Барнаби очень избалован. Он любит спать около 20 часов в сутки и дает себя гладить, только когда он сам этого пожелает. Но мы все равно его очень любим — поделилась хозяйка Барнаби с Bored Panda.

    Надеемся, что взглянув на соню Барнаби, вы лишний раз убедились в том, что главное предназначение котиков — забавлять нас своим ничегонеделанием и при этом всегда оставаться в центре внимания!

    Ранее «Скотч» показывал реакцию котика, на носки хозяина в виде лапок кота.

    Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своем примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.

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    Теги: шутки кот курьез
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