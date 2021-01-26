Этот хмурый кот выглядит так, будто каждый день — тяжелое утро понедельника

Кот Барнаби покорил соцсети

Фотографий котов никогда не бывает много! Это доказывают хозяева славных пушистиков, которые обожают фотографировать своих любимцев и даже заводят для них целые аккаунты. А мы и рады! Особенно если это позволяет нам полюбоваться особенно очаровательными оригиналами.

Знакомьтесь, это персидский кот по кличке Барнаби, чей вечно растрепанный вид может смело стать официальным лицом утра понедельника.

Самое большое удовольствие для этого котика — долгий и крепкий сон. Но даже после 20-часового марафона Барнаби выглядит так, словно его подняли на работу в ненавистные 6 утра и даже не дали выпить чашечку кофе.

Барнаби очень избалован. Он любит спать около 20 часов в сутки и дает себя гладить, только когда он сам этого пожелает. Но мы все равно его очень любим — поделилась хозяйка Барнаби с Bored Panda.

Надеемся, что взглянув на соню Барнаби, вы лишний раз убедились в том, что главное предназначение котиков — забавлять нас своим ничегонеделанием и при этом всегда оставаться в центре внимания!

Ранее «Скотч» показывал реакцию котика, на носки хозяина в виде лапок кота.

Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своем примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.