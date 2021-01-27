Пес преследовал скорую до больницы, чтобы днями напролет следить, когда выпишут его хозяина

Питомец не мог вынести разлуку с любимым хозяином

Когда Джемаля Сентурка из Трабзона, Турция, забрали в больницу, он не знал, что за скорой со всех лап бежит его белый пес по кличке Бончук. Питомец старался не отставать ни на минуту, и вскоре медперсонал увидел у входа его грустные глаза. Родственники попытались забрать собаку домой, но напрасно. Пушистик сбежал и в девять утра уже снова ждал у дверей.

Бончук тихонько прождал у больницы несколько дней, почти не отлучаясь. Врачи и медсестры, тронутые преданностью пса, стали приносить ему еду и пытались приласкать. А он все вглядывался в лица, надеясь увидеть самое любимое — своего хозяина. И долгожданная встреча наконец произошла — питомца разрешили впустить в палату к Джемалю, пишет The Dodo.

«Бончук был рядом со мной в течение девяти лет. Я тоже по нему скучаю. Он привык ко мне. Иногда я зову пса из окна, и это его немного успокаивает», - рассказал Джемаль Сентурк.

К счастью, Джемаля вскоре выписали. И маленький пес, который любил хозяина больше жизни, был вне себя от радости. Друзья вернулись домой, надеясь, что больше им не придется расставаться на долгий срок.

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