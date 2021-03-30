Эти курьезные фото наглядно доказывают, что в мире существует только два типа людей

«Два типа людей можно вычислить даже по зубной пасте»

Сколько бы у нас ни было поводов убедиться в том, что все люди разные, мы неизменно приходим к выводу, что все-таки на свете существует только два типа людей. И это деление куда более практичное, чем «оптимисты» и «пессимисты».

Поэтому предлагаем вам взглянуть на подборку из 15 примеров, которые наглядно показывают, что этот мир уже давно раскололся на две равные половинки. Итак, погнали!

Ранее «Скотч» показывал подборку самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале.

23 марта панамский контейнеровоз Ever Given, идущий из Китая в нидерландский порт Роттердам, застрял в Суэцком канале. Инцидент полностью парализовал движение и создал пробку, в которую попали более 300 кораблей. И пока страховые компании подсчитывают убытки, а экономисты пытаются предугадать, как скажется авария на мировой экономике, пользователи соцсетей делают то, что у них получается лучше всего, — мемы.