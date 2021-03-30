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    Эти курьезные фото наглядно доказывают, что в мире существует только два типа людей

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    Эти курьезные фото наглядно доказывают, что в мире существует только два типа людей

    «Два типа людей можно вычислить даже по зубной пасте»

    Сколько бы у нас ни было поводов убедиться в том, что все люди разные, мы неизменно приходим к выводу, что все-таки на свете существует только два типа людей. И это деление куда более практичное, чем «оптимисты» и «пессимисты».

    Поэтому предлагаем вам взглянуть на подборку из 15 примеров, которые наглядно показывают, что этот мир уже давно раскололся на две равные половинки. Итак, погнали!

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    Эти курьезные фото наглядно доказывают, что в мире существует только два типа людей
    Эти курьезные фото наглядно доказывают, что в мире существует только два типа людей
    Эти курьезные фото наглядно доказывают, что в мире существует только два типа людей
    Эти курьезные фото наглядно доказывают, что в мире существует только два типа людей
    Эти курьезные фото наглядно доказывают, что в мире существует только два типа людей
    Эти курьезные фото наглядно доказывают, что в мире существует только два типа людей
    Эти курьезные фото наглядно доказывают, что в мире существует только два типа людей
    Эти курьезные фото наглядно доказывают, что в мире существует только два типа людей
    Эти курьезные фото наглядно доказывают, что в мире существует только два типа людей
    Эти курьезные фото наглядно доказывают, что в мире существует только два типа людей
    Эти курьезные фото наглядно доказывают, что в мире существует только два типа людей
    Эти курьезные фото наглядно доказывают, что в мире существует только два типа людей
    Эти курьезные фото наглядно доказывают, что в мире существует только два типа людей
    Эти курьезные фото наглядно доказывают, что в мире существует только два типа людей

    Ранее «Скотч» показывал подборку самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале.

    23 марта панамский контейнеровоз Ever Given, идущий из Китая в нидерландский порт Роттердам, застрял в Суэцком канале. Инцидент полностью парализовал движение и создал пробку, в которую попали более 300 кораблей. И пока страховые компании подсчитывают убытки, а экономисты пытаются предугадать, как скажется авария на мировой экономике, пользователи соцсетей делают то, что у них получается лучше всего, — мемы.

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    Теги: шутки курьез
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