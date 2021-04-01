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    Курьез

    Эти любопытные котики считают, что каждая коробка должна быть исследована (фото)

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    Эти любопытные котики считают, что каждая коробка должна быть исследована (фото)

    «Иногда коробки нападают совсем неожиданно»

    Многие слышали о любви котов к коробкам, но мало кто знает, почему наши пушистые чудилы в таком восторге от них. Оказывается, усатые шалуны считают коробку идеальным убежищем от невзгод и защитой от внешних агрессоров.

    А что тут такого? Забрался себе в коробку, одна морда торчит — подойди к такому, попробуй добраться! В целом — это попытка кота показать, что он «в домике» и насладиться уютом. Но иногда это еще и очень уморительно! Давайте же посмотрим?

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    Эти любопытные котики считают, что каждая коробка должна быть исследована (фото)
    Эти любопытные котики считают, что каждая коробка должна быть исследована (фото)
    Эти любопытные котики считают, что каждая коробка должна быть исследована (фото)
    Эти любопытные котики считают, что каждая коробка должна быть исследована (фото)
    Эти любопытные котики считают, что каждая коробка должна быть исследована (фото)
    Эти любопытные котики считают, что каждая коробка должна быть исследована (фото)
    Эти любопытные котики считают, что каждая коробка должна быть исследована (фото)
    Эти любопытные котики считают, что каждая коробка должна быть исследована (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

    Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

    «Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.

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    Теги: шутки кот курьез животные
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