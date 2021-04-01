Эти любопытные котики считают, что каждая коробка должна быть исследована (фото)

«Иногда коробки нападают совсем неожиданно»

Многие слышали о любви котов к коробкам, но мало кто знает, почему наши пушистые чудилы в таком восторге от них. Оказывается, усатые шалуны считают коробку идеальным убежищем от невзгод и защитой от внешних агрессоров.

А что тут такого? Забрался себе в коробку, одна морда торчит — подойди к такому, попробуй добраться! В целом — это попытка кота показать, что он «в домике» и насладиться уютом. Но иногда это еще и очень уморительно! Давайте же посмотрим?

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

«Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.