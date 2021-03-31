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    Глядя на эти фото хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?!»

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    Глядя на эти фото хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?!»

    «Некоторые люди не понимают, зачем везде делать предупреждающие надписи. А вот зачем»

    У всех бывали такие моменты, когда разум и логика отключались, и мозг выдавал всякие глупости. Хорошо, когда это не приводит к серьезным последствиям и заканчивается смехом, но так получается не всегда. Иногда эти глупости дорого обходятся. Представляем вам подборку фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?».

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    Глядя на эти фото хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?!»
    Глядя на эти фото хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?!»
    Глядя на эти фото хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?!»
    Глядя на эти фото хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?!»
    Глядя на эти фото хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?!»
    Глядя на эти фото хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?!»
    Глядя на эти фото хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?!»
    Глядя на эти фото хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?!»
    Глядя на эти фото хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?!»
    Глядя на эти фото хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?!»
    Глядя на эти фото хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?!»
    Глядя на эти фото хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?!»
    Глядя на эти фото хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?!»
    Глядя на эти фото хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?!»
    Глядя на эти фото хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?!»
    Глядя на эти фото хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?!»
    Глядя на эти фото хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?!»
    Глядя на эти фото хочется воскликнуть: «О чем только думали эти люди?!»

    «Некоторые люди не понимают, зачем везде делать предупреждающие надписи. А вот зачем», «Мне кажется, что моя мама не совсем понимает, как работает ее мультиварка?», «Женщина забралась на стремянку, чтобы получше рассмотреть затмение», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

    Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

    «Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.

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    Теги: шутки курьез
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