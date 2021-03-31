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    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем

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    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем

    Владельцам следовало бы быть внимательнее, когда их коты пытаются стащить человеческую еду

    Есть поговорка «Доверь кошке стеречь закуску!» – эти милые пушистики могут мурчать и просить, чтобы им почесали за ушком, но как только вы повернетесь спиной, как они уже что-то задумали. Перед вами коты, которых поймали на горячем, когда они воровали лакомый кусочек.

    И вправду, владельцам следовало бы быть внимательнее, когда их коты пытаются стащить человеческую еду. Их пищеварение устроено по-другому, и многая еда, даже та, которую они любят, как, например, молоко, могут вызвать у них несварение желудка или того хуже. Шоколад и лук особенно вредны и должны храниться вне кошачьего доступа, пишет Вoredpanda.com.

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    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем
    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем
    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем
    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем
    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем
    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем
    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем
    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем
    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем
    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем
    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем
    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем
    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем
    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем
    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем
    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем
    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем
    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем
    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем
    Курьезные фото котов-воришек, пойманных на горячем

    Ранее «Скотч» показывал подборку самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале.

    23 марта панамский контейнеровоз Ever Given, идущий из Китая в нидерландский порт Роттердам, застрял в Суэцком канале. Инцидент полностью парализовал движение и создал пробку, в которую попали более 300 кораблей. И пока страховые компании подсчитывают убытки, а экономисты пытаются предугадать, как скажется авария на мировой экономике, пользователи соцсетей делают то, что у них получается лучше всего, — мемы.

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    Теги: еда шутки кот курьез
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