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    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили

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    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили

    Подборка курьезных фото

    Необязательно быть большим и мохнатым, чтобы завоевать чужое сердце, иной раз и крошечный пушистый котенок способен на такой подвиг. Собственно, они только и делают, что вторгаются в наши жизни без спросу, и остаются там навсегда.

    И размер тут вовсе не причем, главное – суть кошачья, природа их коварная. Вот как можно быть таким маленьким, и таким миленьким одновременно? Непорядок!

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    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили
    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили
    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили
    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили
    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили
    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили
    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили
    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили
    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили
    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили
    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили
    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили
    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили
    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили
    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили
    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили
    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили
    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили
    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили
    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: шутки кот курьез
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    Эти малюсенькие котята только недавно появились на свет, а уже всех умилили