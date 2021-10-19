Подборка жутковатых «заброшек», которые буквально притягивают внимание

Здесь веет мрачными мотивами былых драм

Вот же парадокс – приходить смотреть на специально для этого построенные памятники люди не торопятся, разве что туристы на экскурсии. А вот всякие руины, давно забытые и заброшенные места, куда зачастую и дорог нормальных нет, притягивают наше внимание как мощным магнитом.

Впрочем, так и есть, только магнит этот не физический, а эмоциональный – людям нравится странная смесь жути и очарования подобных местечек!

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».