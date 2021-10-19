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    Подборка жутковатых «заброшек», которые буквально притягивают внимание

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    Подборка жутковатых «заброшек», которые буквально притягивают внимание

    Здесь веет мрачными мотивами былых драм

    Вот же парадокс – приходить смотреть на специально для этого построенные памятники люди не торопятся, разве что туристы на экскурсии. А вот всякие руины, давно забытые и заброшенные места, куда зачастую и дорог нормальных нет, притягивают наше внимание как мощным магнитом.

    Впрочем, так и есть, только магнит этот не физический, а эмоциональный – людям нравится странная смесь жути и очарования подобных местечек!

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    Подборка жутковатых «заброшек», которые буквально притягивают внимание
    Подборка жутковатых «заброшек», которые буквально притягивают внимание
    Подборка жутковатых «заброшек», которые буквально притягивают внимание
    Подборка жутковатых «заброшек», которые буквально притягивают внимание
    Подборка жутковатых «заброшек», которые буквально притягивают внимание
    Подборка жутковатых «заброшек», которые буквально притягивают внимание
    Подборка жутковатых «заброшек», которые буквально притягивают внимание
    Подборка жутковатых «заброшек», которые буквально притягивают внимание
    Подборка жутковатых «заброшек», которые буквально притягивают внимание
    Подборка жутковатых «заброшек», которые буквально притягивают внимание
    Подборка жутковатых «заброшек», которые буквально притягивают внимание
    Подборка жутковатых «заброшек», которые буквально притягивают внимание
    Подборка жутковатых «заброшек», которые буквально притягивают внимание
    Подборка жутковатых «заброшек», которые буквально притягивают внимание
    Подборка жутковатых «заброшек», которые буквально притягивают внимание
    Подборка жутковатых «заброшек», которые буквально притягивают внимание

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: фотография курьез
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    Подборка жутковатых «заброшек», которые буквально притягивают внимание