  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Елизавета II устроила разнос королевскому повару из-за слизняка в салате

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Королева Елизавета II - Елизавета II устроила разнос королевскому повару из-за слизняка в салате
    Королева Елизавета II

    Мастер-шефу повезло не лишиться должности при дворе

    Даже свое возмущение Елизавета II высказывает изысканно и сдержанно. Один из ужинов, во время которого 95-летняя королева осталась одна, закончился для нее неприятнейшим сюрпризом – и повезло, что под рукой были блокнот и ручка.

    В одном из своих блюд Елизавета II обнаружила мертвого слизняка. Вероятно, насекомое прицепилось к листу салата, а королевский повар этого и не заметил. Устроила разнос королева по-особому, написав на кухню гневное послание, подробности которого сообщил Express.

    «Я нашла это в своем салате! Вы могли бы это съесть?», – для пущей убедительности Елизавета II отправила на кухню еще и самого слизняка, напрочь отбившего ей аппетит.

    Как уточнили в Express, с тех самых пор в королевской столовой постоянно лежит несколько блокнотов, в которых члены монаршей семьи могут оставлять отзывы о работе кухни, но чаще всего претензий не возникает вовсе.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

    Читайте также: «Мисс Украина Вселенная»: как прошло яркое шоу (фоторепортаж)
    Теги: здоровое питание Королева Елизавета II еда курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Елизавета II устроила разнос королевскому повару из-за слизняка в салате