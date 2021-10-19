Елизавета II устроила разнос королевскому повару из-за слизняка в салате

Мастер-шефу повезло не лишиться должности при дворе

Даже свое возмущение Елизавета II высказывает изысканно и сдержанно. Один из ужинов, во время которого 95-летняя королева осталась одна, закончился для нее неприятнейшим сюрпризом – и повезло, что под рукой были блокнот и ручка.

В одном из своих блюд Елизавета II обнаружила мертвого слизняка. Вероятно, насекомое прицепилось к листу салата, а королевский повар этого и не заметил. Устроила разнос королева по-особому, написав на кухню гневное послание, подробности которого сообщил Express.

«Я нашла это в своем салате! Вы могли бы это съесть?», – для пущей убедительности Елизавета II отправила на кухню еще и самого слизняка, напрочь отбившего ей аппетит.

Как уточнили в Express, с тех самых пор в королевской столовой постоянно лежит несколько блокнотов, в которых члены монаршей семьи могут оставлять отзывы о работе кухни, но чаще всего претензий не возникает вовсе.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».