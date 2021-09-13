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    Эти наглые коты своими выходками не устают напоминать, кто в доме хозяин. Курьезные фото

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    Эти наглые коты своими выходками не устают напоминать, кто в доме хозяин. Курьезные фото

    «Уходи, человек, теперь моя очередь играть»

    Как бы люди ни старались убедить котов в том, что вообще-то питомцы в доме не главные, многие коты все же уверены, что именно они здесь хозяева. Это только на вид котики такие милые и пушистые, на деле же они часто становятся маленькими тиранами, которые до последнего будут требовать внимания, самого удобного места, вкусного лакомства и всеобщего повиновения.

    Давайте посмотрим, кто же здесь настоящий хозяин!

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    Когда хочешь немного вздремнуть, но нет
    Да, это лучшее место, чтобы посидеть
    Разбудила кота, пока перекладывала ноги. Его лицо
    Быстрее, бери меня на ручки!
    Я просто хотела с ними сфотографироваться…
    Наш кот не устаёт напоминать, кто здесь босс
    Уходи, человек, теперь моя очередь играть
    Логичное и понятное распределение мебели в нашем доме
    Жена говорит, наша кошка избалована. Не понимаю, о чём она
    У кота диван появился раньше, чем у нас
    Каждое утро наш кот ложится вот так и блокирует дверь
    Каждый раз, когда я пытаюсь уехать…
    А, ну ладно, зубы можно и не чистить
    Иногда мне кажется, что они явно что-то против меня замышляют
    Требовательно мяукала, пока я не включила одеяло с подогревом. А потом заняла моё место

    «Когда хочешь немного вздремнуть, но нет», «Уходи, человек, теперь моя очередь играть», «Наш кот не устает напоминать, кто здесь босс», «Я просто хотела с ними сфотографироваться…», «Да, это лучшее место, чтобы посидеть», «Разбудила кота, пока перекладывала ноги. Его лицо», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

    Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

    Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Эти наглые коты своими выходками не устают напоминать, кто в доме хозяин. Курьезные фото