Эти наглые коты своими выходками не устают напоминать, кто в доме хозяин. Курьезные фото

«Уходи, человек, теперь моя очередь играть»

Как бы люди ни старались убедить котов в том, что вообще-то питомцы в доме не главные, многие коты все же уверены, что именно они здесь хозяева. Это только на вид котики такие милые и пушистые, на деле же они часто становятся маленькими тиранами, которые до последнего будут требовать внимания, самого удобного места, вкусного лакомства и всеобщего повиновения.

Давайте посмотрим, кто же здесь настоящий хозяин!

«Когда хочешь немного вздремнуть, но нет», «Уходи, человек, теперь моя очередь играть», «Наш кот не устает напоминать, кто здесь босс», «Я просто хотела с ними сфотографироваться…», «Да, это лучшее место, чтобы посидеть», «Разбудила кота, пока перекладывала ноги. Его лицо», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.