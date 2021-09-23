Эти наглые питомцы нашли идеальные места для отдыха, и ничто не сможет их переубедить

Да, логику питомцев не всегда легко понять. Но за эти милые странности мы их и любим!

Первое, о чем обычно задумывается человек, в чьем доме вот-вот появится котик или собака — это организация удобного места для своего домашнего питомца. Может, купить специальную лежанку или целый домик?

Но, как показывают многочисленные примеры, порой домашние любимцы выбирают для отдыха крайне неочевидные, а часто и не самые удобные места — неважно даже, дома или на улице. Смотрите сами!

Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

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