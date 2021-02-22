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    Российский юморист похвастался романом с проституткой

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    <p>Российский юморист из телепередачи &laquo;Кривое зеркало&raquo; Александр Морозов</p> - Российский юморист похвастался романом с проституткой

    Российский юморист из телепередачи «Кривое зеркало» Александр Морозов

    Фото: @morozov_artist

    Я люблю их, они очень честные, - говорит артист

    Российский юморист из телепередачи «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал о своем отношении к проституткам и признался, что у него был роман с одной из женщин легкого поведения. Об этом артист рассказал в эфире своего YouTube-канала «Пчелка».

    «Бывало, что отдыхал с проститутками. Я люблю их, они очень честные. Например, на жену или девушку тратишь больше денег», — подчеркнул Морозов. По его словам, женщина, с которой у него закрутился роман, была родом из Твери. При этом Артист отметил, что сблизился с ней не на почве секса.

    Он добавил, что впоследствии разошелся с возлюбленной на дружеской ноте и даже какой-то время поддерживал с ней общение. «Она — нормальная и веселая девчонка. Рыжая такая. Она потом ко мне много-много раз приезжала домой в гости, не на работу, мы просто, правда, подружились», — вспомнил юморист.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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