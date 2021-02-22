Модель вышла на балкон подышать, но забыла, что на ней прозрачное белье (фото)

Поклонники звезды уже перестали удивляться отсутствию стыда у своего кумира

Популярная 26-летняя французская модель Матильда Танто снова не упустила возможность вогнать в краску и своих подписчиков, и своих соседей. Девушка нередко выкладывает откровенные фото в купальниках, нижнем белье или совсем без одежды. Но 9,2 миллиона подписчиков модели каждый раз оказываются не готовы к счастью, которое обрушивается им на головы.

В этот раз Матильда решила позировать у окна, наслаждаясь прекрасным видом на живописный дом в старом стиле и прекрасной погодой. «Привет, соседи!» — подписала фото девушка. И можно было бы умилиться такой картине, если бы не выбранный наряд. Для снимка модель надела светлое нижнее белье, которое было настолько прозрачным, что его с трудом одобрили протоколы «Инстаграма».

Ранее «Скотч» сообщал, почему обнаженные выпуклости Рианны на фото оскорбили всех индусов мира.

Поклонники обратили внимание на подвеску, которая была одной из малочисленных деталей ее лука: на шее Ри красовался кулон в виде бога Ганеши, который в индуистской религии символизирует мудрость и благополучие, а также считается избавителем от страданий.