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    Модель вышла на балкон подышать, но забыла, что на ней прозрачное белье (фото)

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    <p>Модель устроила соседям бесплатное шоу, позируя у распахнутого окна</p> <div></div> - Модель вышла на балкон подышать, но забыла, что на ней прозрачное белье (фото)

    Модель устроила соседям бесплатное шоу, позируя у распахнутого окна

    instagram.com/mathildtantot/

    Поклонники звезды уже перестали удивляться отсутствию стыда у своего кумира

    Популярная 26-летняя французская модель Матильда Танто снова не упустила возможность вогнать в краску и своих подписчиков, и своих соседей. Девушка нередко выкладывает откровенные фото в купальниках, нижнем белье или совсем без одежды. Но 9,2 миллиона подписчиков модели каждый раз оказываются не готовы к счастью, которое обрушивается им на головы.

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    Модель вышла на балкон подышать, но забыла, что на ней прозрачное белье (фото)
    Модель вышла на балкон подышать, но забыла, что на ней прозрачное белье (фото)
    Модель вышла на балкон подышать, но забыла, что на ней прозрачное белье (фото)
    Модель вышла на балкон подышать, но забыла, что на ней прозрачное белье (фото)
    instagram.com/mathildtantot/

    В этот раз Матильда решила позировать у окна, наслаждаясь прекрасным видом на живописный дом в старом стиле и прекрасной погодой. «Привет, соседи!» — подписала фото девушка. И можно было бы умилиться такой картине, если бы не выбранный наряд. Для снимка модель надела светлое нижнее белье, которое было настолько прозрачным, что его с трудом одобрили протоколы «Инстаграма».

    Ранее «Скотч» сообщал, почему обнаженные выпуклости Рианны на фото оскорбили всех индусов мира.

    Поклонники обратили внимание на подвеску, которая была одной из малочисленных деталей ее лука: на шее Ри красовался кулон в виде бога Ганеши, который в индуистской религии символизирует мудрость и благополучие, а также считается избавителем от страданий.

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    Теги: модель шутки курьез
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