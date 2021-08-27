Эти непослушных собак поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно. Курьезные фото

«Я люблю сбегать из дома каждую ночь, чтобы лизать жаб», - шутливо комментируют фото пользователи сети.

Конечно, мы без ума от наших пушистиков. Все-таки собака — лучший друг человека. Но даже у этих милашек на счету очень много провалов. В подборке — 15 случаев, когда хозяева решили пристыдить псов.

«Я сбежал со своего двора, забрался на крыльцо соседки и лаял через защитную сетку, пока она пыталась провести урок по фортепиано с ребенком», «Мои человеки ушли без меня, так что я сбежал с нашего двора и пробежал полмили к дому моего дяди, чтобы пожаловаться», «Заведите австралийскую пастушью собаку», — говорили они. «Будет весело», — говорили они», «Я люблю сбегать из дома каждую ночь, чтобы лизать жаб», «Мы сожрали мамину любимую шариковую ручку. А еще флешку, письмо и папину зарядку от ноутбука», «Я стырил запечатанные банки с кошачьим кормом и своей невероятной силой открыл их, чтобы все съесть. Я сделал это с 4 банками, пока моя мама была на работе, и мне вообще ничуть не стыдно!!!», - шутливо комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.