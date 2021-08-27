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    Эти непослушных собак поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно. Курьезные фото

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    Эти непослушных собак поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно. Курьезные фото

    «Я люблю сбегать из дома каждую ночь, чтобы лизать жаб», - шутливо комментируют фото пользователи сети.

    Конечно, мы без ума от наших пушистиков. Все-таки собака — лучший друг человека. Но даже у этих милашек на счету очень много провалов. В подборке — 15 случаев, когда хозяева решили пристыдить псов.

    «Я сбежал со своего двора, забрался на крыльцо соседки и лаял через защитную сетку, пока она пыталась провести урок по фортепиано с ребенком», «Мои человеки ушли без меня, так что я сбежал с нашего двора и пробежал полмили к дому моего дяди, чтобы пожаловаться», «Заведите австралийскую пастушью собаку», — говорили они. «Будет весело», — говорили они», «Я люблю сбегать из дома каждую ночь, чтобы лизать жаб», «Мы сожрали мамину любимую шариковую ручку. А еще флешку, письмо и папину зарядку от ноутбука», «Я стырил запечатанные банки с кошачьим кормом и своей невероятной силой открыл их, чтобы все съесть. Я сделал это с 4 банками, пока моя мама была на работе, и мне вообще ничуть не стыдно!!!», - шутливо комментируют фото пользователи сети.

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    Эти непослушных собак поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно. Курьезные фото
    Эти непослушных собак поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно. Курьезные фото
    Эти непослушных собак поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно. Курьезные фото
    Эти непослушных собак поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно. Курьезные фото
    Эти непослушных собак поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно. Курьезные фото
    Эти непослушных собак поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно. Курьезные фото
    Эти непослушных собак поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно. Курьезные фото
    Эти непослушных собак поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно. Курьезные фото
    Эти непослушных собак поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно. Курьезные фото
    Эти непослушных собак поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно. Курьезные фото
    Эти непослушных собак поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно. Курьезные фото
    Эти непослушных собак поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно. Курьезные фото
    Эти непослушных собак поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно. Курьезные фото
    Эти непослушных собак поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно. Курьезные фото
    Эти непослушных собак поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

    Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: шутки курьез
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    Эти непослушных собак поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно. Курьезные фото