Подборка зловещих зданий, внешний вид которых откровенно пугает. Курьезные фото

Эти здания вызывает не самые приятные эмоции

Вы когда-нибудь натыкались на дома, которые выглядят так, словно в них живет главный злодей из фильма ужасов? А вот пользователи, подписанные на сабреддит под названием «Злые сооружения», прекрасно понимают, о чем идет речь.

В сообществе собрана целая коллекция злодейских архитектурных чудес, начиная с минималистичных небоскребов и заканчивая пугающими мостами.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.