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    Подборка зловещих зданий, внешний вид которых откровенно пугает. Курьезные фото

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    Подборка зловещих зданий, внешний вид которых откровенно пугает. Курьезные фото

    Эти здания вызывает не самые приятные эмоции

    Вы когда-нибудь натыкались на дома, которые выглядят так, словно в них живет главный злодей из фильма ужасов? А вот пользователи, подписанные на сабреддит под названием «Злые сооружения», прекрасно понимают, о чем идет речь.

    В сообществе собрана целая коллекция злодейских архитектурных чудес, начиная с минималистичных небоскребов и заканчивая пугающими мостами.

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    Подборка зловещих зданий, внешний вид которых откровенно пугает. Курьезные фото
    Подборка зловещих зданий, внешний вид которых откровенно пугает. Курьезные фото
    Подборка зловещих зданий, внешний вид которых откровенно пугает. Курьезные фото
    Подборка зловещих зданий, внешний вид которых откровенно пугает. Курьезные фото
    Подборка зловещих зданий, внешний вид которых откровенно пугает. Курьезные фото
    Подборка зловещих зданий, внешний вид которых откровенно пугает. Курьезные фото
    Подборка зловещих зданий, внешний вид которых откровенно пугает. Курьезные фото
    Подборка зловещих зданий, внешний вид которых откровенно пугает. Курьезные фото
    Подборка зловещих зданий, внешний вид которых откровенно пугает. Курьезные фото
    Подборка зловещих зданий, внешний вид которых откровенно пугает. Курьезные фото
    Подборка зловещих зданий, внешний вид которых откровенно пугает. Курьезные фото
    Подборка зловещих зданий, внешний вид которых откровенно пугает. Курьезные фото
    Подборка зловещих зданий, внешний вид которых откровенно пугает. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

    Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка зловещих зданий, внешний вид которых откровенно пугает. Курьезные фото