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    Как выглядит сын президента Аргентины, который объявил себя небинарной личностью (фото)

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    Сына президента Аргентины Альберто Фернандеса звали Эстанислао - Как выглядит сын президента Аргентины, который объявил себя небинарной личностью (фото)
    Сына президента Аргентины Альберто Фернандеса звали Эстанислао
    instagram.com/_dyhzy/

    Тани уже не в первый раз попадает на страницы СМИ

    Сына президента Аргентины Альберто Фернандеса звали Эстанислао всю его жизнь... до прошлой недели. В инстаграм-историях ребенок политика поделился своим новым статусом и именем. Теперь в его национальном удостоверении личности в графе «Пол» стоит крестик, а зовут его просто Тани.

    Новые документы — ожидаемый этап для Фернандеса. В июле прошлого года он уже заявил, что считает себя небинарной личностью, то есть он не причисляет себя ни к мужскому, ни к женскому полу. Но уже до этого было понятно, что парень не вписывается в рамки. Он несколько лет занимается драгом — выступает в образе девушки. Поначалу юноша перевоплощался в любимых женских персонажей игр, фильмов и артисток. Впрочем, в его портфолио есть и вполне мужественные образы. К примеру, Человек-паук.

    Должно быть, Тани уже бы давно получил документы без указания пола, но в стране просто не было такой возможности. Только 21 июля президент страны и его папа Альберто Фернандес вручил первые удостоверения «с крестиком», пишет Noticias.

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    Как выглядит сын президента Аргентины, который объявил себя небинарной личностью (фото)
    Как выглядит сын президента Аргентины, который объявил себя небинарной личностью (фото)
    Как выглядит сын президента Аргентины, который объявил себя небинарной личностью (фото)
    Как выглядит сын президента Аргентины, который объявил себя небинарной личностью (фото)
    Как выглядит сын президента Аргентины, который объявил себя небинарной личностью (фото)
    Как выглядит сын президента Аргентины, который объявил себя небинарной личностью (фото)
    Как выглядит сын президента Аргентины, который объявил себя небинарной личностью (фото)
    Как выглядит сын президента Аргентины, который объявил себя небинарной личностью (фото)
    Как выглядит сын президента Аргентины, который объявил себя небинарной личностью (фото)
    Как выглядит сын президента Аргентины, который объявил себя небинарной личностью (фото)
    instagram.com/_dyhzy/

    Тани уже не в первый раз попадает на страницы СМИ. В 2019-м, когда его отец выиграл президентские выборы в Аргентине, пользователи соцсетей больше обсуждали не назначение нового главы государства, а его эксцентричного сына.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

    Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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    Как выглядит сын президента Аргентины, который объявил себя небинарной личностью (фото)