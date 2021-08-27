Как выглядит сын президента Аргентины, который объявил себя небинарной личностью (фото)

Тани уже не в первый раз попадает на страницы СМИ

Сына президента Аргентины Альберто Фернандеса звали Эстанислао всю его жизнь... до прошлой недели. В инстаграм-историях ребенок политика поделился своим новым статусом и именем. Теперь в его национальном удостоверении личности в графе «Пол» стоит крестик, а зовут его просто Тани.

Новые документы — ожидаемый этап для Фернандеса. В июле прошлого года он уже заявил, что считает себя небинарной личностью, то есть он не причисляет себя ни к мужскому, ни к женскому полу. Но уже до этого было понятно, что парень не вписывается в рамки. Он несколько лет занимается драгом — выступает в образе девушки. Поначалу юноша перевоплощался в любимых женских персонажей игр, фильмов и артисток. Впрочем, в его портфолио есть и вполне мужественные образы. К примеру, Человек-паук.

Должно быть, Тани уже бы давно получил документы без указания пола, но в стране просто не было такой возможности. Только 21 июля президент страны и его папа Альберто Фернандес вручил первые удостоверения «с крестиком», пишет Noticias.

Тани уже не в первый раз попадает на страницы СМИ. В 2019-м, когда его отец выиграл президентские выборы в Аргентине, пользователи соцсетей больше обсуждали не назначение нового главы государства, а его эксцентричного сына.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.