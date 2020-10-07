Фото самых крутых татуировок с котиками, которые захочется повторить



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Татуировки с изображением близких служат весомым доказательством нашей безоговорочной любви

Без кота и жизнь не та — эта фраза является настоящим жизненным кредо для огромного количества людей. Им настолько не хочется расставаться с этими очаровательными четырехлапыми, что они готовы повсюду носить их с собой. А точнее на себе!

Сегодня мы собрали для вас подборку с самыми крутыми татуировками с изображением котиков, которые до чертиков нравятся своим обладателям! Ну и конечно порадуют нас с вами. Смотрим!

В наше время татуировки с изображением близких служат весомым доказательством нашей безоговорочной любви. И кто сказал, что наши питомцы отказались бы от такого признания в чувствах, как нательный рисунок?

Кто-то из обладателей кото-татуировок увековечивает нательными рисунками любовь к своим питомцам, а кто-то и не имея кота является их ярым поклонником и потому решает показать это подобным способом.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает