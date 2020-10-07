Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок



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Собрали для вас случаи, когда люди получили больше, чем ожидали

Как бы это ни было грустно, но все мы знаем, что производитель так стремится продать свой товар, что зачастую на рекламных снимках показывает его слишком хорошо и красиво. А потом потребитель открывает упаковку и испытывает разочарование. Поэтому мы уже привыкли, что результат всегда чуть хуже чем то, что предлагается изначально.

И каково бывает удивление, когда мы видим в коробке то же самое, что и на ней! Мы собрали для вас случаи, когда люди получили больше, чем ожидали.

«Искренне впечатлен. Даже кусочки выглядят так же, как на упаковке. И это вкусно», «Приятно удивился, когда открыл пасхальную конфету», «Слева фото, которое я показал местному кондитеру, а справа торт «Голодный единорог», который для меня приготовили», «Получилось лучше, чем ожидалось», «Заказала чехол из рекламы в Инстаграме. Приятно удивлена!», «У моего сына сегодня день рождения, и он хотел торт с пожарной машиной. Получилось лучше, чем ожидалось», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает