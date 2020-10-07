  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок

    • Розсилка
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок

    Собрали для вас случаи, когда люди получили больше, чем ожидали

    Как бы это ни было грустно, но все мы знаем, что производитель так стремится продать свой товар, что зачастую на рекламных снимках показывает его слишком хорошо и красиво. А потом потребитель открывает упаковку и испытывает разочарование. Поэтому мы уже привыкли, что результат всегда чуть хуже чем то, что предлагается изначально.

    И каково бывает удивление, когда мы видим в коробке то же самое, что и на ней! Мы собрали для вас случаи, когда люди получили больше, чем ожидали.

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок
    Получили больше, чем ожидали: в сети делятся фото удачных покупок

    «Искренне впечатлен. Даже кусочки выглядят так же, как на упаковке. И это вкусно», «Приятно удивился, когда открыл пасхальную конфету», «Слева фото, которое я показал местному кондитеру, а справа торт «Голодный единорог», который для меня приготовили», «Получилось лучше, чем ожидалось», «Заказала чехол из рекламы в Инстаграме. Приятно удивлена!», «У моего сына сегодня день рождения, и он хотел торт с пожарной машиной. Получилось лучше, чем ожидалось», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

     Читайте также: «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    фотография курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies